Navalny querela il portavoce del Cremlino

Mosca - Il funzionario lo ha indicato come "collaboratore della Cia"

Mosca – Il dissidente russo Alexei Navalny ha annunciato che sporgerà querela contro il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov per averlo indicato come un collaboratore della Cia.

Lo ha scritto lo stesso Navalny sul suo sito: “Sapete che raramente faccio causa ai propagandisti, anche se mentono su di me tutto il giorno. Non voglio perdere tempo. Tuttavia, questa è una dichiarazione di un funzionario del governo. Pertanto, in primo luogo, faccio causa a Peskov”.

“E in secondo luogo – ha continuato il dissidente russo – esigo la pubblicazione delle prove che indicano che io lavoro con gli specialisti della Cia. Mostratele direttamente in tv, in prima serata”.

Inoltre in un’intervista rilasciata a Der Spiegel, Navalny ha direttamente accusato del suo avvelenamento il presidente russo Putin: “Dichiaro che Putin è dietro il crimine e non ho altre versioni di quello che è successo”. Navalny ha poi confermato la sua intenzione di tornare in Russia. “l mio compito ora – ha detto – è di restarci senza paura. E io non ho paura”.

1 ottobre, 2020