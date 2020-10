“Covid-19, è necessaria un’ordinanza sui comportamenti dei cittadini”

Carbognano - Interviene Rossano Baldinelli, consigliere comunale di "Impegno comune"

Condividi la notizia:











Carbognano – Riceviamo e pubblichiamo – Covid-19, per quanto emerso dagli ultimi post sui social da parte del sindaco, confusi nella prima stesura e, successivamente, corretti secondo le norme e procedure vigenti, sarebbe opportuna una ordinanza rispetto al recupero della memoria in relazione ai comportamenti da adottare da parte dei cittadini della nostra comunità.

Siamo convinti che il buonsenso prevalga, ma la presenza delle istituzioni deve essere credibile ed educativa e non solo coercitiva. Se nella prima fase ci si è affidati alla buona sorte ora nulla può e deve essere lasciato al caso ed all’improvvisazione e da quanto è emerso sulla sostituzione dei ruoli in queste ore.

Per quanto ci riguarda invieremo una nota congiunta al sindaco e al prefetto per chiedere una iniziativa in tal senso che sarebbe opportuna anche ricorrendo a un dialogo ed una intesa con i sindaci dei comuni limitrofi.

Rossano Baldinelli

Consigliere comunale “Impegno comune”

Condividi la notizia:











20 ottobre, 2020