Negativi sindaco Bartolacci e giunta, oggi comune chiuso per la sanificazione

Coronavirus - Tuscania - I tamponi sono scattati dopo la positività dell'assessora Stefania Scriboni - Il primo cittadino annuncia: "Ordinanza anti-movida se ci saranno assembramenti"

Tuscania – Nessun altro contagio in comune a Tuscania. Dopo la positività al Covid dell’assessora Stefania Scriboni, sono risultati tutti negativi i tamponi a cui si sono sottoposti amministratori e dipendenti comunali. Compreso il sindaco Fabio Bartolacci.

Ed è proprio lui a darne notizia. “Tutti quelli che si sono sottoposti al tampone sabato sono risultati negativi”, annuncia il primo cittadino, che dallo scorso 16 ottobre si era messo in quarantena precauzionale insieme a tutto il suo staff.

“Ci siamo sottoposti al test – spiega – perché abbiamo avuto contatti con l’assessora Scriboni. Ricevuto l’esito del tampone, abbiamo scoperto di non aver contratto il virus”. Ciononostante, per senso di responsabilità, proseguiranno con la “quarantena facoltativa fino a venerdì o sabato”.

“Stiamo sanificando i locali del comune – sottolinea – per questo è probabile che si verifichino dei disagi con alcuni uffici chiusi al pubblico”. “Ma conclusa la sanificazione – assicura il sindaco Bartolacci – le attività dell’amministrazione comunale riprenderanno con regolarità”.

Il municipio, come da ordinanza del primo cittadino, resterà chiuso oggi, martedì 20 ottobre, per “effettuare la disinfezione e la pulizia straordinaria di tutti gli uffici”. Da mercoledì è previsto il normale funzionamento.

All’indomani dalla presentazione del nuovo dpcm, l’attenzione di Bartolacci è rivolta anche alla movida e agli assembramenti in città. “Ho ricevuto segnalazioni di alcuni giovani e ragazzi che frequentano diversi luoghi di Tuscania, come piazza Vittorio Veneto e via della Torretta, facendo gruppo e creando assembramento – sottolinea -. Per questo ho già dato incarico di fare controlli. Se si riscontreranno condizioni non contemplate, farò un’ordinanza specifica“.

E per scongiurare una possibile seconda ondata di contagi nel comune, massima attenzione anche ai supermercati. Lunedì mattina “carabinieri e polizia locale hanno preavvertito i gestori di avviare un protocollo di sicurezza maggiore rispetto a quello che è stato fatto fino a qualche giorno fa – conclude -. Sono convinto che si metteranno in regola”. Infine un’esortazione a tutta la popolazione: “Continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Tenere le distanze, usare le mascherine e lavarsi le mani”.

20 ottobre, 2020