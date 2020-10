Viterbo - Ricorre oggi l’anniversario della scomparsa di Teresa Blasi Pesciotti - I suoi cari condividono uno dei suoi ultimi scritti

Condividi la notizia:











Viterbo – Ricorre oggi l’anniversario della scomparsa di Teresa Blasi Pesciotti.

Le restrizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19 non ci hanno consentito di organizzare un incontro “alla Sua maniera” con quanti avrebbero voluto ricordarla in questo giorno.

Desideriamo però utilizzare questo spazio per condividere uno dei suoi ultimi scritti inediti.

Ci sembra non esista un modo migliore per esprimere il nostro sentire se non attraverso le Sue parole…

Con inesauribile affetto

Tutti i tuoi cari

In uno di quei momenti di strana lucidità che ci colgono tra il sonno e la veglia, mi sono accinta a contare i miei morti.

Volevo verificare con una quantificazione precisa (un numero), ciò che già era presente alla mia coscienza e, con dolore, costantemente vissuto.

Ovviamente ho subito interrotto la strana operazione. Come si può ridurli essi, i morti, in quantità, in numeri?

E’ un’operazione irriverente, più ancora, assurda! Nella memoria è il loro esistere e tornano innumerevoli, perché innumerevoli sono i momenti e i modi in cui la loro presenza si manifesta.

Giungono inaspettati, imprevisti.

-Eccoci! Ci siamo!

Un gesto breve, l’incresparsi di un sorriso, il palpitare commosso di uno sguardo, il suono di una parola…come elencare i momenti, i modi del loro giungerci accanto.

In altrettanto innumerevoli luoghi e spazi li ritrovo, ma anche in determinati o specifiche situazioni, puntualmente presenti.

Nella grafìa di una nota tra le pagine di un libro, lungo un sentiero odoroso di siepi, accanto alla tavola apparecchiata, in una curva della strada per Vetralla o per San Martino…

-Eccoci! Ci siamo!

Illusione di un’amata presenza fisica e insieme coscienza di dolorosa e irrimediabile perdita.

Teresa Blasi – Settembre 2019

Annuncio a pagamento

—

Per i necrologi, i ringraziamenti

e gli anniversari invia

una email a redazione@tusciaweb.it e pub@tusciaweb.it

e invia un messaggio con WhatsApp

a questo numero 338/7796471

con il tuo numero telefonico e nome e cognome

verrai ricontattato – qui trovi come fare l’annuncio

Condividi la notizia:











21 ottobre, 2020