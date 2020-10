Nelle Marche mascherine obbligatorie tutto il giorno in caso di assembramenti

Ancona - La prima ordinanza del governatore Francesco Acquaroli

Condividi la notizia:











Ancona – Nelle Marche scatta l’obbligo di mascherina 24 ore su 24, anche all’aperto, nel caso di assembramenti.

A deciderlo il governatore Francesco Acquaroli, nella sua prima ordinanza che verrà pubblicata nelle prossime ore con le specifiche disposizioni. Il provvedimento è stato introdotto dopo la riunione con i vertici della sanità marchigiana sull’evoluzione dell’emergenza Covid-19 a livello regionale.

“Questa mattina ho incontrato i vertici della sanità regionale a palazzo Raffaello. Abbiamo fatto il punto sull’andamento del Covid nella nostra regione. Oltre ai provvedimenti già in essere, abbiamo deciso di emettere un’ordinanza che amplia, dalla mezzanotte di oggi, l’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto, in caso di assembramenti, per l’intera giornata. Per assembramento, si intende ogni agglomerato con più di 2 persone dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro” ha scritto Acquaroli sul proprio profilo Facebook.

“L’obbligo – spiega poi la regione con una nota ufficiale – rimane escluso per i bambini al di sotto dei 6 anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio di attività motoria e/o sportiva. L’intento non è quello sanzionatorio, ma di una responsabilizzazione di tutti i cittadini”.

Condividi la notizia:











3 ottobre, 2020