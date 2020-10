Nessun nuovo positivo dopo i tamponi di oggi, Viterbese – Bisceglie si gioca

Sport - Calcio - Serie C - Il protocollo prevede il rinvio del match quando una squadra ha meno di 13 giocatori negativi - Fischio d'inizio confermato per le 20,30

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La partita tra Viterbese e Bisceglie si gioca.

A comunicarlo in via ufficiale è il club di via della Palazzina, dopo il giro di tamponi di oggi che ha scongiurato altri positivi nel gruppo squadra.

“La società Us Viterbese 1908 – si legge nella nota della società – comunica che la nuova sessione di test molecolari (tamponi) effettuati nella mattinata odierna allo stadio Enrico Rocchi dall’azienda predisposta ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra.

Permane, quindi, solo la positività rilevata dopo la sessione di ieri 20 ottobre di un componente del gruppo che ora si trova in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico”.

In casi come quello che ha coinvolto la Viterbese, le ultime disposizioni della lega Pro (datate 6 ottobre) rimandano alla circolare del 18 giugno redatta dal ministero della Salute. Quest’ultima ordina l’isolamento del giocatore risultato positivo e l’applicazione della quarantena per tutti i componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con il contagiato.

A questa procedura fa seguito l’esecuzione di un altro ciclo di tamponi da effettuare il giorno della partita, che si disputerà regolarmente purché la società in questione, una volta ottenuti i risultati, potrà schierare almeno 13 calciatori della rosa della prima squadra (tra i quali almeno un portiere). Al termine del match tutti i componenti del gruppo squadra torneranno in quarantena.

Samuele Sansonetti

21 ottobre, 2020