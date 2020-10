“Nessuna delega per pari opportunità e politiche di genere”

Civita Castellana - L'associazione Mafalda e le altre dopo la formazione della giunta Giampieri

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – L’associazione Mafalda e le altre ha preso amaramente atto del fatto che, tra le tante deleghe assegnate dalla nuova amministrazione insediatasi nei giorni scorsi al comune di Civita Castellana, non appaia quella per la pari opportunità e per le politiche di genere, sebbene di fondamentale importanza in quanto mirante a combattere la diffusa discriminazione maschile in ambito professionale, sociale e politico-culturale, quale esplicazione di un fondamentale principio di parità sostanziale consacrato nella nostra carta costituzionale.

La situazione civitonica non ci pare contrastare il dato statistico per cui le donne sono ancora indietro nella corsa verso la reale eliminazione di ogni forma di disparità, lontane dalla piena realizzazione del necessario e auspicato cambiamento culturale, che veda loro attribuito un ruolo non più subalterno nella organizzazione economica, politica e sociale del paese.

Questa grave lacuna pertanto ci vede perplesse e, onestamente, basite per la mancata considerazione delle problematiche legate all’universo femminile che essa evidenzia.

Una assenza che parla, purtroppo. Che vorremmo fosse immediatamente colmata dal primo cittadino e che a ciò faccia seguito una seria presa d’atto ed impegno concreto a promuovere e sostenere le iniziative in questo campo d’azione e del contrasto alla violenza di genere, dando finalmente attuazione ad una deliberazione assunta all’unanimità dal Consiglio Comunale sin dal marzo 2013.

Associazione Mafalda e le altre

9 ottobre, 2020