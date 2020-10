Il Nobel per la chimica a due donne, sono le inventrici di Crispr

Stoccolma - E' il metodo per riscrivere le basi del Dna

Stoccolma – Il premio Nobel per la chimica si tinge di rosa. Sono entrambe donne le vincitrici dell’importante riconoscimento dell’accademia svedese.

Si tratta di Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, inventrici del metodo Crispr. Crispr รจ un metodo per riscrivere le basi del Dna arrivato nei laboratori all’inizio degli anni 2000. Da allora ha rivoluzionato il lavoro degli scienziati, promettendo la cura di molte delle malattie che hanno una base genetica.

Dal suo arrivo, non sono nemmeno mancate le polemiche, come quando in un laboratorio cinese sono nate due bambine con il genoma modificato con Crispr.

7 ottobre, 2020