Il Nobel per la letteratura 2020 va a Louise Glück

Stoccolma - La poetessa americana ha vinto il Pulitzer nel 1993

Condividi la notizia:











Stoccolma – Il premio Nobel per la letteratura 2020 va alla poetessa e saggista statunitense Louise Glück.

Nata a New York nel 1943 da una famiglia di origini ebreo-ungheresi, Louise Glück è una delle scrittrici più apprezzate negli Stati Uniti.

La vittoria del Nobel per Louise Glück è l’ultimo traguardo di una lunga carriera costellata di prestigiosi premi letterari internazionali come il premio Pulitzer per la poesia nel 1993 e il National Book Award nel 2014. Nel 2003 Louise Glück è stata anche insignita del prestigioso titolo di “poeta laureato degli Stati Uniti”.

L’Accademia di Svezia ha deciso di assegnare il premio Nobel a Louise Glück “per la sua inconfondibile voce poetica che con l’austera bellezza rende universale l’esistenza individuale”.

Condividi la notizia:











8 ottobre, 2020