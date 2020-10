Stoccolma - Premiati il britannico Michael Houghton e agli americani Harvey Alter e Charles Rice

Stoccolma – Il Nobel per la Medicina alla scoperta del virus dell’epatite C.

Il Nobel per la Medicina 2020 è stato assegnato al britannico Michael Houghton e agli americani Harvey J. Alter e Charles M. Rice. Sono loro che si aggiudicano il premio per aver scoperto il virus dell’epatite C.

A dare la notizia è anche l’account Twitter dell’organizzazione dell’onorificenza di valore mondiale.

Prende così il via la settimana dei Nobel. Le prossime premiazioni sono in programma il 6 ottobre con l’annuncio del Nobel per la Fisica e mercoledì 7 con il Nobel per la Chimica.

Come in passato, gli annunci sono trasmessi online dalla fondazione Nobel, in collegamento con l’istituto Karoliska di Stoccolma per la Medicina e con la sede dell’Accademia svedese delle Scienze.

A causa del Covi-19, per la prima volta nella sua storia anche la cerimonia di premiazione in programma all’inizio di dicembre sarà virtuale.

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

5 ottobre, 2020