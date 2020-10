Dopo il noir ad Est Film Festival arriva la commedia

Montefiascone - Prosegue il concorso cinematografico di opere prime e seconde, dopo Vincenzo Alfieri stasera è la volta di Duccio Chiarini

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – La sezione competitiva dedicata ai Lungometraggi italiani di opere prime e seconde di Est Film Festival prosegue in sala al Cinema Gallery di Montefiascone. “Quest’anno abbiamo dovuto optare per un’inedita edizione autunnale di Est Film Festival – ha dichiarato il direttore organizzativo Vaniel Maestosi – un’edizione diversa, piena di regole e meno festosa, ma intatta nella sua qualità ed offerta artistica, per noi di fondamentale importanza”

Ieri sera è stata la volta del terzo film in concorso “Gli uomini d’oro” di Vincenzo Alfieri. Il regista è intervenuto in video prima della proiezione per ridurre il rischio di assembramenti data la situazione di crescente allerta sanitaria.

Intervistato dal direttore artistico Glauco Almonte, Alfieri ha raccontato la difficoltà di far comprendere, in fase iniziale, un film che tocca diversi generi, dal noir alla commedia. “Sono davvero felice che il mio film sia stato selezionato e mi dispiace davvero non poter essere lì di persona” ha dichiarato il regista. Gli uomini d’oro ha un cast di primissimo livello con attori del calibro di Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Giuseppe Ragone, Gianmarco Tognazzi e una sceneggiatura ambiziosa e articolata che racconta, partendo da un episodio di cronaca, la storia dai punti di vista dei tre protagonisti partendo da un episodio di cronaca.

Questa sera il regista Duccio Chiarini presenterà alle 21.00 la sua opera seconda “L’ospite”, una commedia che narra la storia d’amore di Chiara e Guido, messa in crisi dalla possibilità che lei sia rimasta incinta. Mentre lui si sente pronto per la paternità lei ci vuole pensare. Chiarini sarà presente in video prima della proiezione “Dato l’aggravarsi della situazione nazionale e locale abbiamo preferito incontrare d’ora in poi i nostri ospiti in video.” ha dichiarato il direttore artistico Glauco Almonte.

Tutte le proiezioni, che si svolgono quest’anno presso il Cinema Multisala Gallery di Montefiascone (Via Cardinal Salotti), sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, in osservanza delle norme di prevenzione sanitaria anti Covid-19. Sarà possibile assistere agli eventi soltanto seduti, rispettando le regole di distanziamento prescritte. Esauriti i posti a sedere non sarà in alcun modo possibile accedere alla sala cinematografica. Gli ingressi serali e diurni saranno possibili a partire da 30 minuti prima dell’evento. Non sarà possibile prenotare l’ingresso, ma sarà rispettato l’ordine di arrivo. Infine si potrà accedere all’area dell’evento solo se in possesso di dispositivi di protezione individuale (es. mascherina obbligatoria), mantenendo la distanza minima di sicurezza dagli altri spettatori nella fila per l’accesso in sala ed in ogni altro momento.

21 ottobre, 2020