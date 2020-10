“Non c’era bisogno di far salire i calabresi a Viterbo per fare come la ‘ndrangheta…”

Mafia viterbese - L'interrogatorio del pentito Sokol Dervishi a Mammagialla che parla del metodo mafioso e spiega che le auto venivano bruciate per "seminare il terrore e prendere il potere"

Condividi la notizia:











Viterbo – (sil.co.) – “Ho deciso di collaborare per mia figlia”, ha spiegato Sokol Dervishi, l’ex braccio destro dei boss di mafia viterbese, da un anno sotto protezione. Quindi ha spiegato: “La ‘ndrangheta a Viterbo? Un gioco da ragazzi”.

Conosciuto in città anche coi soprannomi di Codino e Nero, il 34enne albanese, che prima dell’arresto viveva con la famiglia in un appartamento di via Monfalcone, al Paradiso, è sposato e ha una bambina in tenera età.

“Per fare come la ‘ndrangheta a Viterbo non c’era bisogno di far salire i calabresi, facevamo da soli. Terrorizzare la gente era un gioco da ragazzi”, ha spiegato alludendo a quando la banda se ne andava in giro a bruciare macchine. Anche dei carabinieri.

Era luglio 2019, sei mesi dopo l’arresto nel blitz antimafia del 25 gennaio, quando il braccio destro di Ismail Rebeshi e Giuseppe Trovato ha scritto una lettera dal reparto di alta sorveglianza del carcere di Nuoro al pm Fabrizio Tucci.

Una missiva in cui si diceva pronto, per sua figlia, a confessare e svelare tutti i segreti del sodalizio criminale italo-albanese che ha messo a ferro e fuoco Viterbo per due anni, dall’inizio del 2017 alla fine del 2018.

Dopo quella lettera, Dervishi è stato poi interrogato dal pm a ottobre, esattamente un anno fa, e da allora la sua famiglia è sotto protezione e sua figlia al sicuro.

Condannato a sei anni con l’aggravante del vincolo mafioso l’11 giugno scorso, giovedì Dervishi è stato sentito dal collegio in videoconferenza nel carcere di Mammagialla nell’ambito del processo in cui viene contestato il metodo mafioso a Emanuele Erasmi, Manuel Pecci e Ionel Pavel.

Su sollecitazione del pm Tucci, si è parlato non solo delle vicende relative ai tre imputati, ma anche di ‘ndrangheta, dalle trasferte di Dervishi a Lamezia Terme con il boss d’origine calabrese Trovato ai viaggi di Rebeshi al meridione.

“Trovato faceva riferimento alla ‘ndrangheta, dicendo che farlo a Viterbo era un gioco da ragazzi. Noi siamo anche andati a Lamezia Terme a trovare i parenti di Trovato, che aveva i cugini ai domiciliari per omicidio e diceva di conoscere famiglie importanti. I calabresi invece non sono mai saliti su”, ha spiegato Dervishi.

Il collaboratore di giustizia ha quindi ribadito: “Fare come la ‘ndrangheta a Viterbo era un gioco da bambini. Era facile terrorizzare le persone, come volevano Rebeshi e Trovato”.

“Erano loro a dire come fare. Cominciavamo con l’incendiare le macchine poi se non bastava proseguivamo con le teste nozze di animali. Non c’era bisogno che salissero i calabresi a Viterbo, ci gestivamo da soli”.

“L’obiettivo era seminare il terrore per avere il potere. Trovato e Rebeshi non avevano bisogno di chiedere, loro dicevano e noi facevamo”, ha spiegato Dervishi che da uomo di fiducia di entrambi era ai vertici della “cupola”.

È durato oltre tre ore l’interrogatorio in carcere del collaboratore di giustizia che tra la fine del 2017 e l’estate del 2018 aveva già deciso di allentare i rapporti con il sodalizio criminale.

“Avevo la preoccupazione di come sarebbe cresciuta mia figlia piccola. A Natale 2017 sono stato per un periodo con la mia famiglia in Albania. Il mio pensiero era il futuro della mia bambina”, ha detto più volte. Pentito.

Condividi la notizia:











18 ottobre, 2020