“Non presentandosi unito il centrosinistra non è riuscito a dare un governo…”

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Ci riteniamo soddisfatti per i risultati ottenuti e la scelta fatto di sostenere Yuri candidato a sindaco, all’interno di una lista, che se pur con un simbolo, ha aperto all’unitarietà.

Il nostro candidato ha comunque portato un valore aggiunto di circa 100 preferenze, considerando tutte le difficoltà incontrate in campagna elettorale, abbiamo lavorato soprattutto sulla fiducia di tanti compagni e da un porta a porta sul territorio che ha sempre contraddistinto il lavoro della sinistra.

Purtroppo rimane l’amarezza che non presentandosi uniti il centro sinistra non è riuscito a dare un governo alla nostra città, nonostante la pessima gestione politica della giunta Caprioli e di tutto il centro destra.

È di difficile comprensione che dopo tante battaglie in consiglio comunale fatte sull’acqua pubblica, i temi della sanità, ospitando una struttura fondamentale per il territorio, l’attenzione sul distretto ceramiche e le problematiche conseguenti, non si è riuscito a fare un passo avanti costruendo una coalizione vincitrice superando personalismi e attriti, posti da altre formazioni politiche.

Prendiamo comunque atto che la lista ha raggiunto un traguardo importante, un inizio sul quale, come abbiamo avuto modo di dire, si possa costruire un percorso con i valori portanti di una sinistra che stenta a nascere e crescere ed è quella che il nostro popolo ci sta chiedendo, premiandoci con il voto, noi saremo attenti e presenti lì dove si voglia andare avanti insieme.

Coordinamento ART1 Civita Castellana

Segreteria Provinciale ART1

2 ottobre, 2020