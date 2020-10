Ripartiamo da San Pellegrino per salvare la città - Tusciaweb raccoglie un dossier con le segnalazioni dei lettori da portare ad Arena... ad Amsterdam

di Ernie Souchak

Condividi la notizia:











Viterbo – Certo la questione per chi vive ad Amsterdam non si pone. Ma per noi poveracci che insistiamo a vivere a Viterbo una domanda sorge spontanea: ma se non riescono a togliere fili pericolosi o stappare un tombino, come fanno a guidare una città?

Ripeto per Arena e company, che tacciono sapendo di tacere e fingono di non capire ed effettivamente non capiscono, è semplice bypassare il problema della decadenza della città, visto che, di tutta evidenza, abitano ad Amsterdam. Ma noi cittadini normali? Coma facciamo a far finta che il centro storico è ben curato, che le periferie non sono abbandonate a se stesse, che le strade non sono un colabrodo, che il guano non la fa da padrone, che le fontane non sono senza acqua, che i trasporti non sono scarsi, che l’immondizia non ricopre tutto…

Certo il sindaco Arena una spiegazione l’ha data semplice e chiara: “La colpa è dei cittadini”. Ebbene sì, siamo dei veri sporcaccioni, quando non riusciamo a mettere l’immondizia nei cassonetti strapieni. Quando non riusciamo neppure a avvicinarci ai cassonetti, perché l’immondizia che non viene raccolta viene posizionata in qualche modo… “La colpa è dei cittadini”, dice Arena ed ha ragione perfettamente. Li abbiamo votati e adesso succiamoceli. Va bene, van bene. E’ vero. Non tutti li hanno votati.

Nonostante il disastro in atto, noi riteniamo che una via di uscita ci deve essere. All’amministrazione che non ha nessuna capacità di amministrare, chiediamo di fare una sola cosa: dare spazio agli imprenditori, ai cittadini, alle associazioni… affinché possano agire e curare una città malata. Non è una idea brillante e originale. Ma insomma è almeno un inizio. Visto che la giunta Arena non ha nessuna idea su come iniziare.

Imprenditori e cittadini adottino un pezzo di Viterbo, a iniziare da piazza San Pellegrino che è allo sfascio.

Piazza San Pellegrino deve essere il simbolo della rinascita e della ripresa economica della città.

Chiediamo a tutti i cittadini di inviarci segnalazioni precise sullo sfascio della città e su iniziative per porre fine a questo sfascio. Più di quello che non facciano ora. Facendo riferimento all’iniziativa “Ripartiamo da San Pellegrino per salvare la città“. Raccoglieremo la documentazione e la porteremo al sindaco Arena… ad Amsterdam. Naturalmente.

Perché questa città è sporca e pericolosa.

Ernie Souchak

Multimedia: Fotogallery: Piazza San Carluccio – Video: Cavi pericolosi – Fotogallery: Una via strangolata dai fili – Piazza San Pellegrino deturpata – Video: I cavi lungo la strada

Articoli: Cavi elettrici a rischio e incuria a piazza San Carluccio di Daniele Camilli – I fili e l’incuria che strangolano via e piazza San Pellegrino… – Ebbene sì, il sindaco e la sua giunta vivono ad Amsterdam… – Ma il sindaco Arena e la sua giunta vivono ad Amsterdam?

Condividi la notizia:











8 ottobre, 2020