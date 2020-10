“Se non rispetti diritti e contratti allora non devi prendere nemmeno gli aiuti comunitari”

Viterbo - Sara De Luca (Fai Cisl): "Una coalizione di 36 ong e del volontariato europee hanno chiesto di inserire questo principio tra le regole della futura Pac"

Condividi la notizia:











Viterbo – “Se non rispetti i diritti del lavoro e i contratti collettivi non devi prendere nemmeno gli aiuti comunitari”. A dichiararlo è Sara De Luca della segreteria territoriale Fai Cisl di Viterbo.

La richiesta arriva invece da una coalizione di 36 organizzazioni non governative e del volontariato europee che hanno chiesto che la futura politica agricola comune europea (Pac) introduca il principio del rispetto dei diritti del lavoro e dei contratti collettivi quale condizione per l’ottenimento degli aiuti comunitari.

Braccianti agricoli – Immagine di repertorio

La lettera aperta, sottoscritta anche dall’Effat, il sindacato europeo del settore agroalimentare, è stata inviata ieri ai presidenti della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europei, oltre che ai presidenti di tutti i gruppi politici di Bruxelles. Tra i firmatari ci sono anche il Wwf, Slow food e Actionaid.

Viterbo – Sara De Luca

“Flai Cgil – Fai Cisl e Uila – spiegano i tre sindacati in una nota – esprimono grande soddisfazione per questa importante e innovativa presa di posizione da parte del mondo dell’associazionismo ambientalista e del volontariato sociale che premia il lavoro fatto dal sindacato italiano che, da oltre dieci anni, si batte in Europa per far passare questo principio. Flai-Fai-Uila, forti anche di questo pronunciamento, reiterano il loro appello alla ministra per le politiche agricole Teresa Bellanova per sollecitare il governo italiano a sostenere le richieste del sindacato europeo sulla Pac post 2020, tema che sarà discusso il prossimo 19 ottobre dal Consiglio dei ministri agricoli dell’Unione europea. In vista di tale importante appuntamento, nei prossimi giorni Flai-Fai-Uila chiederanno un incontro alla ministra per poter illustrare e discutere, anche insieme ai rappresentanti dell’Effat, le proposte del sindacato per introdurre il tema del lavoro nella riforma della Pac”.

Condividi la notizia:











3 ottobre, 2020