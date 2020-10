“Nonostante il Covid, palazzo Doebbing aumenta i visitatori”

Sutri - Lo fa sapere l'amministrazione comunale: "Tra giugno e ottobre 2020 staccati 4108 biglietti"

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – L’emergenza Covid non ferma il cammino della grande arte a Sutri. Il museo di palazzo Doebbing aumenta, infatti, il numero di visitatori rispetto allo scorso anno: 4108 i biglietti staccati nel 2020, rispetto ai 3593 del 2019, prendendo come riferimento il periodo giugno – ottobre.

L’esposizione “Incontri a Sutri. Da Giotto a Pasolini” (la terza in successione dal 2018, quando è stato inaugurato lo spazio espositivo del palazzo Doebbing di Sutri), che raccoglie opere di importanti maestri come Giotto, Kantor, Catel, Gherardo delle Notti e i preziosi ori degli artigiani longobardi, per citarne alcuni, è interamente finanziata da Intesa Sanpaolo, con cui il comune di Sutri ha stretto un legame duraturo e prestigioso.

Comune di Sutri

7 ottobre, 2020