Di notte sul monopattino e con la cocaina nascosta nella mascherina, arrestato

Milano - L'uomo è stato anche sanzionato per aver violato il coprifuoco

Milano – Girava di notte con il monopattino e la cocaina nascosta nella mascherina. Ma è stato fermato e arrestato dalla polizia.

È successo poco dopo la mezzanotte di venerdì 23 ottobre a Milano e ne dà notizia la questura della città. I poliziotti hanno fermato in via Tina di Lorenzo l’uomo, un cittadino italiano di 44 anni, a bordo di un monopattino.

Alla vista degli agenti, il 44enne ha cercato di scappare percorrendo diverse strade in controsenso e accedendo in aree pedonali delimitate da dissuasori fissi e dunque non percorribili dalla volante della polizia. Alla fine, però, i poliziotti sono riusciti a fermarlo.

Quando gli agenti gli hanno chiesto di fornire una valida motivazione per non aver rispettato il coprifuoco dalle 23 alle 5, il 44enne è diventato nervoso e ha risposto di essere alla ricerca di un distributore automatico di sigarette. Una risposta che non ha convinto i poliziotti, dal momento che dal luogo della sua abitazione l’uomo aveva già superato due tabaccai con servizio attivo di vendita automatica di sigarette. Lo hanno allora perquisito, trovando 6 involucri di cocaina nascosti nella mascherina che indossava e 140 euro in contanti nei pantaloni.

I poliziotti hanno poi eseguito anche una perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio dell’unità cinofila, durante la quale sono state rinvenute nei montanti delle porte più di 10 dosi di cocaina per un totale di 4,2 grammi e 0,6 grammi di hashish.

Il 44enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sanzionato per non aver rispettato le normative anti Covid-19.

25 ottobre, 2020