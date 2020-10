Nuovi casi in calo (17012), ma con oltre 37mila tamponi in meno rispetto a ieri

Coronavirus - Ministero della Salute - Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 141 morti e 2mila 423 guariti - I ricoveri in terapia intensiva sono 1284 (+76)

Condividi la notizia:











Roma – Flessione della curva dei contagi da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono stati registrati 17mila 012 nuovi casi. Ieri erano stati 21mila 273.

Come ogni lunedì va però segnalato il minor numero di tamponi effettuati. Sono 124mila 686, oltre 37mila in meno rispetto al giorno precedente (ieri erano stati 161mila 880 tamponi ).

Il totale dei contagi, da inizio pandemia a oggi, sale a 542mila 789.

Preoccupa il numero dei morti. Nelle ultime 24 ore sono 141 (ieri erano stati 128). Il totale delle persone che non è riuscito a sconfiggere il virus è di 37mila 479.

I guariti/dimessi delle ultime 24 ore sono 2mila 423 e il totale dei negativizzati è di 268mila 626.

L’incremento degli attuali positivi segna +14mila 443 e porta il totale degli attualmente positivi a quota 236mila 684.

Di questi 12mila 997 sono i ricoverati con sintomi (+991 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono invece 222mila 403 persone. In aumento le terapie intensive con 76 pazienti in più nelle ultime 24 ore. In totale in reparto ci sono 1284 ricoverati.

Le regioni con il maggior numero di casi sono Lombardia (3mila 570), Toscana (2mila 171) e Campania (1981).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 26 ottobre

Condividi la notizia:











26 ottobre, 2020