Nuovi casi in calo (2257), ma oltre 32mila tamponi in meno rispetto a ieri

Coronavirus - Ministero della Salute - Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 767 guariti e 16 morti - Nessuna regione a incremento zero

Roma – Cala il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, sono stati registrati 2mila 257 nuovi casi contro i 2mila 578 di ieri.

Va però segnalato il numero più basso dei tamponi effettuati, come ogni lunedì. Sono 60mila 241 i tamponi, oltre 32mila in meno di ieri.

Il totale dei contagi, da inizio pandemia a oggi, è di 327mila 586 casi.

Lieve calo anche dei decessi, oggi 16 (ieri erano 18). Il totale delle persone che non sono riuscite a sconfiggere il Coronavirus supera quota 36mila, arrivando per la precisione a 36mila 002.

Nelle ultime 24 ore i guariti sono 767, per un totale di negativizzati di 232mila 681.

L’incremento degli attuali positivi segna oggi un +1474, portando il totale degli attualmente positivi sopra quota 58mila, ossia 58mila 903.

In forte crescita i ricoveri: 200 in più in regime ordinario (ieri +82), il cui totale arriva così a 3mila 487.

Le terapie intensive sono 20 in più di ieri, e sono 323 in tutto.

In isolamento domiciliare ci sono 55mila 093 persone.

Nessuna regione zero contagi. Il maggior numero in Campania con 431 nuovi casi.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 5 ottobre

5 ottobre, 2020