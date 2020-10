Nuovi casi in calo (9338) ma oltre 47mila tamponi in meno

Coronavirus - Ministero della Salute - Nelle ultime 24 ore 73 morti e 1498 guariti

Condividi la notizia:











Roma – Scendono i nuovi casi di Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9mila 338 nuovi casi. Si scende quindi sotto quota 10mila. Il dato porta i contagi totali, da inizio pandemia a oggi, a quota 423mila 578. I dati sono quelli riportati nel bollettino del ministero della Salute.

Come ogni lunedì va però segnalato il minor numero di tamponi. Sono stati effettuati 98mila 862 tamponi, oltre 47mila in meno rispetto a ieri.

In lieve aumento rispetto a ieri il numero dei morti che oggi sono 73 (ieri erano stati 69). Il numero totale delle vittime di Covid-19 è di 36mila 616.

Sono 1498 i guariti delle ultime 24 ore, per un totale di negativizzati che sale a quota 252mila 959.

L’incremento degli attuali positivi segna un +7mila 766, numero che porta il totale degli attualmente positivi a 134mila oo3.

Di questi 125mila 530 sono in isolamento domiciliare. I pazienti in terapia intensiva sono invece 797, con un incremento di +47 rispetto a ieri. In aumento anche i ricoverati con sintomi che sono 7mila 676, con un incremento di +545 rispetto a ieri.

La regione col maggior numero di nuovi positivi è la Lombardia (1687), seguita dalla Campania (1593), dalla Toscana (986) e dal Lazio (939). La meno contagiata è la Basilicata (+22).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 19 ottobre

Condividi la notizia:











19 ottobre, 2020