Obbligo di mascherina all’aperto, ma nessun coprifuoco per bar e ristoranti

Roma - Oggi la presentazione del nuovo dpcm - Sanzioni più dure per i trasgressori

Condividi la notizia:











Roma – Nessuna chiusura anticipata per bar e ristoranti. Nessuna limitazione al numero di partecipanti per feste private, compleanni, matrimoni e battesimi.

Nel nuovo dpcm, il governo Conte inserirà solamente l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale. Sulla scia di quanto già disposto da alcune singole regioni, ora il provvedimento interesserà tutti gli italiani. Ci sarà inoltre un inasprimento delle sanzioni per i trasgressori.

A illustrare il contenuto del nuovo dpcm e con ogni probabilità la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, oggi in parlamento sarà il ministro della salute Roberto Speranza. Domani, verrà deciso l’aggravio della sanzione per chi non indossa la mascherina all’aperto e il decreto verrà firmato.

Già anticipata ieri dal premier Conte, la decisione di non stabilire un coprifuoco per i locali pubblici è stata presa per “evitare inutili drammatizzazioni” e per non danneggiare il settore della ristorazione già duramente colpito dalla pandemia.

“Siamo in una situazione diversa da quella della fase iniziale, quella più acuta – ha spiegato il capo del governo – E’ chiaro che il contagio continua, ma posso dire che siamo fiduciosi di tenerlo sotto controllo perché abbiamo un sistema sanitario rafforzato e abbiamo elaborato un sistema di monitoraggio molto sofisticato che ci consentirà, laddove necessario, di intervenire in modo mirato e circoscritto”.

Condividi la notizia:











6 ottobre, 2020