“Obbligo mascherine all’aperto, inasprimento immotivato”

Coronavirus - Regione - FdI contro l'ordinanza firmata dal presidente Zingaretti

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Zingaretti ha imposto l’obbligo di tenere la mascherina sul volto anche alle persone che si trovano all’aperto da sole o in compagnia di congiunti.

Sarebbe stato più logico garantire l’applicazione corretta delle norme anti contagio già in vigore, per esempio attuando misure più efficaci per prevenire gli assembramenti.

Questa ulteriore restrizione delle libertà personali avrà un impatto pesante sulle persone e non può essere semplicemente imposta con una ordinanza, come ha fatto la giunta Zingaretti, ma deve avere un fondamento scientifico.

Su quali studi si basa l’ordinanza ? Quali sono i dati sui ricoverati e sulle attuali effettive capacità di cura del Covid negli ospedali regionali ? Su tali questioni dovrà rispondere la maggioranza nel consiglio straordinario di mercoledì.

FdI gruppo regione Lazio

Condividi la notizia:











2 ottobre, 2020