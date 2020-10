Mascherine obbligatorie all’aperto in tutta Italia? Conte: “Valuteremo”

Roma - Il premier: "Al momento non abbiamo deliberato nessuna misura"

Condividi la notizia:











Roma – Mascherine obbligatorie all’aperto in tutta Italia? “Valuteremo”.

“Al momento non abbiamo deliberato nessuna misura in questa direzione”. A dirlo รจ il premier Giuseppe Conte dopo la decisione di alcune regioni – per ultima il Lazio che ha firmato l’ordinanza proprio questa mattina – di adottare l’obbligo delle mascherine all’aperto e per tutto il giorno.

“Delibereremo” se estendere la disposizione a tutto il paese, prosegue. “Siamo in costante contatto con il ministero della salute e il Comitato tecnico scientifico”.

Condividi la notizia:











2 ottobre, 2020