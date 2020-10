Occupazione stagionale e non, online la procedura per i lavoratori non comunitari

Viterbo - Le domande andranno presentate dal 22 o dal 27 ottobre - C'è tempo fino al 31 dicembre 2020

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si informa che è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12 ottobre 2020 il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 7 luglio 2020 concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello stato, per l’anno 2020.



Si comunica che per la tipologia di lavoro subordinato non stagionale e autonomo, (artt. 3 e 4 del decreto) a partire dalle 9 del giorno 13 ottobre 2020, sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo htpps://nullaostalavoro.dlci.interno.it, che saranno trasmessi esclusivamente con le consuete modalità telematiche dalle 09 del 22 ottobre 2020, decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020.

Si rammenta che la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello sportello unico richiede il possesso di un’identità Spid, come illustrato con circolare del ministero dell’Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018. Eseguito l’accesso, le modalità di compilazione dei modelli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sulla home page dell’applicativo.



Per la tipologia di lavoro stagionale, (art. 6 del decreto) a partire dalle 9 del giorno 13 ottobre 2020 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo htpps://nullaostalavoro.dlci.interno.it, (mod. C-STAG) che saranno trasmessi esclusivamente con le consuete modalità telematiche e previo accesso al sistema con identità Spid, dalle 09 del 27 ottobre 2020, quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020.

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, raggiungibile tramite un modulo di richiesta assistenza utilizzando il link ‘Help desk’ sull’home page dell’applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazione o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola. L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione e verranno generate singole ricevute.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.



Prefettura di Viterbo

