“Oggi 1687 nuovi casi nel Lazio”

Coronavirus - Effettuati circa 23mila tamponi - L'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato: "La regione sta tenendo anche se in un contesto di allerta massima"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Su circa 23mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 1.687 casi positivi, 9 i decessi e 94 i guariti. Il rapporto tra i tamponi e i positivi è 7%. Roma e il Lazio stanno tenendo anche se in un contesto di allerta massima e forte pressione sulla rete ospedaliera, che si sta rapidamente riorganizzando in funzione dell’ultimo decreto. Il bando straordinario di reclutamento personale medico in quiescenza è necessario perché in tutta Italia sono carenti alcune specializzazioni a partire da quella di anestesia e rianimazione.

Oggi primo giorno di avvio, con la centrale operativa del 118 di Roma, dell’utilizzo delle unità mobili Usca-r per la gestione a domicilio dei codici verdi. Il servizio sta andando bene e verrà attivato nei quattro quadranti della città e successivamente esteso al resto della regione. L’invio avviene su valutazione da parte della centrale operativa previo un triage telefonico. E’ la prima sperimentazione in Italia di un servizio domiciliare collegato alla rete dell’emergenza.

A partire da martedì prossimo tutti i drive-in di Roma saranno accessibili su prenotazione online. Possibile effettuare le prenotazioni da lunedì al sito https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home. Sarà necessaria la ricetta dematerializzata e la tessera sanitaria. Prosegue il potenziamento della rete regionale dei drive-in. La Asl Roma 3 comunica inoltre il potenziamento da oggi del drive-in presso il lunga sosta di Fiumicino.

Nella Asl Roma 1 sono 201 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 181 casi a domicilio e 20 sono ricoveri. Si registrano due decessi di 92 e 97 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 376 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 78 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e 140 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 70 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 151 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto e casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 4 sono 100 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 26 casi con link familiare o contatto di un caso già noto, 13 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 5 sono 73 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 27 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 6 sono 157 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 35 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl di Latina sono 138 i nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso giaànoto. 71 i casi con link al cluster di una struttura sociale per anziani ad Itri dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano due decessi di 90 e 102 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 281 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Nella Asl di Viterbo si registrano 145 nuovi casi e si tratta di 59 casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti i casi ricoverati. Si registrano due decessi di 51 e 86 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 65 nuovi casi e si tratta di 25 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e 19 i casi con link a strutture per anziani di contigliano dove sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registra un decesso di 84 anni con patologie.

24 ottobre, 2020