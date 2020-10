Oggi 2548 nuovi casi, mai così tanti dal 24 aprile

Coronavirus - Ministero della Salute - Ma rimane contenuta la crescita dei pazienti ricoverati in ospedale - I morti sono 24

Roma – Numeri da lockdown oggi per il monitoraggio del contagio da Coronavirus in Italia. I nuovi casi registrati dal ministero della Salute sono infatti 2548, l’incremento più alto da oltre 5 mesi. L’ultima volta in cui si accertò un numero di nuovi positivi superiore a quello odierno era il 24 aprile, quando l’Italia era ancora in piena Fase 1, con 3021 casi.

Il totale dei casi censiti da inizio pandemia diventa di 317mila 409. I morti sono 24 (ieri erano 19), per un totale di 35mila 918, mentre i guariti rimangono abbastanza stabili (1140 contro i 1198 di ieri) e diventano in totale 228mila 844.

L’impennata degli attualmente positivi nelle ultime 24 ore si calcola in 1384 unità, col totale che si aggiorna a 52mila 647. Di questi, 291 sono i pazienti in terapia intensiva (+11 da ieri) e 3097 i ricoverati con sintomi meno gravi (+50).

Per quanto riguarda l’andamento territoriale del contagio, preoccupa soprattutto il dato del Veneto, che rispetto a ieri quasi triplica i casi registrati, passando da 155 a 445. Forte incremento anche della Campania, che oggi ne fa registrare 390, e della Lombardia, a quota 324. Ma in un quadro di contagio diffuso praticamente in tutta Italia, si segnala in controtendenza il risultato di Valle d’Aosta e Molise, che oggi registrano un solo nuovo caso a testa.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute dell’1 ottobre

1 ottobre, 2020