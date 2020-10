Coronavirus - Il sindaco Giovanni Arena interviene in consiglio comunale e aggiorna sulla situazione nel capoluogo

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Oggi 27 positivi a Viterbo, ieri erano quaranta. Continua una situazione di forte attenzione”. Coronavirus, in consiglio comunale interviene il sindaco Giovanni Arena.

Si discute di bilancio, spese di Natale e il primo cittadino riporta tutti sulla terra, raccogliendo l’invito in particolare dell’opposizione che ha criticato gli investimenti previsti per feste e luci.

“Attualmente abbiamo 354 positivi in città, più di 700 persone in quarantena, oggi sono 27, come mi è stato comunicato per email. È un ritmo sempre costante”.

Un disagio per chi deve fare i conti con il virus.

Per l’amministrazione, adempimenti aggiuntivi. “Dobbiamo garantire il servizio di raccolta rifiuti, con personale adeguato che sale a piedi fino al quinto piano e poi sanificano la zona dove è stata depositata la busta dell’indifferenziato”.

Ha un costo. “Cinquantamila euro al mese era il conteggio finora – continua Arena – ma arriveremo presto a centomila, per un servizio necessario. Il bilancio che andremo ad approvare sarà condizionato dall’emergenza Coronavirus”.

Pure sul Natale. “Sarà diverso – conclude Arena – dovrà essere ridimensionato e spero che convergeremo tutti anche sulle cifre necessarie”.

Condividi la notizia:











22 ottobre, 2020