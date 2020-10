Oggi 2mila 499 casi, 23 morti e 1126 guariti

Coronavirus - Ministero della Salute - 120mila301 i tamponi effettuati (2mila più di ieri) - Le regioni con più contagi sono Campania (392), Lombardia (307) e Lazio (264)

Condividi la notizia:











Roma – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2mila 499 nuovi casi di Covid-19, contro i 2mila 548 di ieri. C’è quindi una leggera flessione con 49 casi in meno. I dati sono quelli del bollettino quotidiano del ministero della Salute. In totale, da inizio pandemia a oggi, i contagi raggiungono quota 319mila 908.

Va sottolineato però un nuovo record assoluto dei tamponi effettuati. Oggi sono 120mila 301 (duemila più di ieri).

Stabile il numero dei morti. Nelle ultime 24 ore sono 23 le persone decedute (ieri erano 24). Il totale di coloro che non sono riusciti a sconfiggere il Coronavirus è di 35mila 041 persone.

I guariti registrati oggi sono 1126 (ieri 1140), e il totale dei negativizzati è di 229mila 970 in tutto.

Sullo stesso trend di ieri anche l’incremento degli attuali positivi. Oggi fa registrare un + 1350 e il numero porta il totale degli attualmente positivi a 53mila 997 unità.

I ricoveri in terapia intensiva sono 294, 3 più di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare superano quota 50mila e per la precisione sono 50mila 561. I ricoverati con sintomi sono 3mila 142 (45 in più rispetto a ieri).

Le regioni con più contagi sono Campania (392), Lombardia (307) e Lazio (264). Nessuna regione è a incremento zero. Il minor numero di nuovi casi in Molise con 4 nuovi contagi.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 2 ottobre

Condividi la notizia:











2 ottobre, 2020