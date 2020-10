Oggi 7332 nuovi casi, è il nuovo record assoluto

Coronavirus - Ministero della Salute - Mai così tanti contagi in un giorno solo in Italia dall'inizio della pandemia - Oltre 150mila i tamponi effettuati

Roma – Mai così tanti casi di Coronavirus in un giorno solo in Italia. La giornata di oggi segna il nuovo record negativo del contagio da Covid, con 7332 nuovi positivi censiti. Un numero così alto non si era registrato nemmeno sotto il lockdown, quando si era arrivati al massimo di 6557 casi giornalieri il 21 marzo.

Rispetto ai giorni del lockdown, però, è nettamente più alto il numero dei tamponi effettuati. Il 21 marzo, infatti, erano stati 26mila 336; oggi, invece, sono 152mila 196.

Ieri i nuovi casi registrati erano stati 5901, per cui la crescita dei positivi individuati in un giorno solo è di oltre 1400 unità. Il bollettino del ministero della Salute aggiorna a 372mila 799 i casi totali da inizio pandemia.

Molto più contenuto, per fortuna, è l’aumento dei morti, che sono 43 e rispetto a ieri segnano un andamento giornaliero di +2. Il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 36mila 289. Crescono anche i guariti: oggi 2037, per un totale di 244mila 065.

Gli attualmente positivi schizzano sopra quota 90mila, per la precisione 92mila 445, con un incremento giornaliero di 5252. Di questi, 539 sono ricoverati in terapia intensiva (+25 rispetto a ieri) e 5470 ospedalizzati con sintomi più lievi (+394 nella giornata di oggi).

La diffusione territoriale del virus vede un’impennata clamorosa della Lombardia, che oggi conta 1844 nuovi casi. La Campania ne registra 818 e il Veneto 657. Come ieri, solo la Basilicata rimane l’unica regione sotto i dieci nuovi casi, con 9.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 14 ottobre

14 ottobre, 2020