Ok in commissione a proposta di legge per produttori di birra artigianale

Consiglio regionale del Lazio - Con uno stanziamento di 800mila euro nel prossimo biennio, s’intende promuovere e valorizzare l’attività dei piccoli birrifici indipendenti - La pl ora passa all’aula

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – L’undicesima commissione consiliare permanente, Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione, presieduta da Marietta Tidei (Gruppo Misto), riunitasi oggi in modalità telematica, ha approvato, a maggioranza la proposta di legge regionale n. 63 del 17 ottobre 2018.

“Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale”, d’iniziativa del consigliere Daniele Giannini (Lega). Ai fini della legge, per “birra artigianale” si intende la birra che viene prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione.

Il testo ha ottenuto il parere favorevole dell’undicesima commissione dopo l’esame di quattro emendamenti dell’assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, approvati in commissione Bilancio la scorsa settimana. Tra questi, la norma finanziaria che stanzia 800 mila euro per il biennio 2021-2022 (400 mila euro per ciascuna annualità) destinati ad attività informative e promozionali, anche a carattere turistico e culturale (50 mila euro), alla formazione, all’aggiornamento professionale e alla qualificazione degli operatori del settore (20 mila euro) e alle spese per i progetti di ricerca e per gli interventi relativi alla promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra artigianale (330 mila euro).

In fase di dichiarazione di voto, è intervenuto il consigliere Valerio Novelli (M5s), per annunciare l’astensione del suo gruppo. “E’ una proposta di legge nata approssimativa- ha detto Novelli – e che abbiamo migliorato notevolmente nel corso dell’esame in commissione. Siamo soddisfatti del risultato finale, ma c’è ancora la norma sul disciplinare che volevamo abrogare.

Per questo motivo, vogliamo qui dare un segnale forte e riproporre la questione in Consiglio”. Sulla stessa lunghezza d’onda in proposito, la consigliera Marta Leonori (Pd) ha espresso soddisfazione soprattutto per le ingenti risorse stanziate a favore del settore. Il provvedimento ora sarà inviato all’Aula per l’esame e l’approvazione definitiva.

Nel corso della seduta, la commissione ha altresì dato parere favorevole allo schema di deliberazione di Giunta n. 141, concernente: “Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 e s.m.i., art. 7 comma 2 – Piano di attività annuale per la tutela dei consumatori e degli utenti – annualità 2020”. Oltre alla presidente Tidei, e ai sopra citati consiglieri Novelli e Leonori, hanno partecipato alla seduta le consigliere Sara Battisti (Pd), Michela Califano (Pd), Francesca De Vito (M5s), e il consigliere Massimiliano Maselli (FdI).

13 ottobre, 2020