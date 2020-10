“Ok a piano Csp, premiato il lavoro del Vicesindaco Grasso”

Civitavecchia - Questo quanto dichiara il consigliere Fabiana Attig

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Come capogruppo della Lista Grasso-La Svolta, esprimo un grande plauso per il lavoro svolto dal Vicesindaco Massimiliano Grasso.

L’approvazione della delibera su CSP rappresenta un successo per il lavoro del nostro assessore, portato avanti con molta tenacia, pazienza ed intelligenza, nell’interesse di 400 dipendenti di una società complessa e soprattutto in un settore delicato come quello dei servizi pubblici essenziali.

La ricapitalizzazione da 5 milioni di euro, con annesso il piano industriale, consentirà di mettere mano all’efficientamento dell’azienda, con relativo risparmio per il socio unico e quindi per la collettività.

Si tratta di un risultato che rivendico come capogruppo, ringraziando il Sindaco e tutta la maggioranza per la prova di compattezza di oggi: siamo davanti al frutto di un’azione politica iniziata a giugno 2019, per salvare la società partecipata.

Con l’impegno sul controllo e il monitoraggio costante dei conti e del funzionamento dell’azienda da parte del Vicesindaco, nel primo anno di esercizio verrà raggiunto in maniera concreta, proprio grazie ad una ricapitalizzazione che dovrà partire da subito. Il resto sono chiacchiere che restano tali, certamente non utili né ai lavoratori né ai cittadini”.

Questo quanto dichiara il consigliere Fabiana Attig.

30 ottobre, 2020