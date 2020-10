“Oltre 17mila euro per la didattica a distanza in nove scuole della Tuscia”

Viterbo - Il M5s Lazio pubblica la tabella dei contributi del governo - Beneficiari cinque istituti di Viterbo e altre quattro di Civita Castellana, Ronciglione, Acquapendente e Bagnoregio

Viterbo – (a.c.) – Oltre 17mila euro per nove scuole di Viterbo e provincia. Sono i contributi previsti dal governo per sostenere la didattica a distanza degli istituti, riportati in una tabella dal Movimento 5 stelle Lazio.

Gli istituti di Viterbo a beneficiare dei contributi sono cinque: l’Orioli, il liceo Santa Rosa da Viterbo, il Ruffini, il Paolo Savi e il Leonardo da Vinci. A questi si aggiungono il Midossi di Civita Castellana, il Meucci di Ronciglione e gli istituti omnicomprensivi Fratelli Agosti di Bagnoregio e Leonardo da Vinci di Acquapendente.

Le somme, secondo quanto precisa la sezione regionale 5stelle, provengono dal decreto Ristori e da “3,6 milioni aggiuntivi della ministra all’Istruzione Azzolina”.

Due le quote assegnate ai vari istituti. Il Leonardo da Vinci di Acquapendente, il Santa Rosa da Viterbo, il Fratelli Agosti e il Paolo Savi ottengono 1500 euro ciascuno; tutti gli altri 2277 euro. Il totale dei contributi stanziati per le scuole della Tuscia è quindi di 17mila 385 euro.

Il totale delle somme previste per la regione Lazio riportate dal Movimento 5 stelle ammonta invece a circa 342mila euro, di cui 235mila per la provincia di Roma, 40mila per Frosinone, 39mila per Latina e 11mila per Rieti.

30 ottobre, 2020