“Oltre la metà della grande barriera corallina è andata perduta a causa del cambiamento climatico”

Canberra – La grande barriere corallina sarebbe in pericolo. Negli ultimi 30 anni avrebbe già perso la metà dei coralli a causa dei cambiamenti climatici. A rivelarlo è uno studio pubblicato suProceedings of the royal society b.

“Abbiamo misurato i cambiamenti nelle dimensioni delle colonie – ha detto Andy Dietzel, coordinatore dello studio e studioso del Arc center of excellence for coral reef studies – perché sono importanti per comprendere la demografia e la capacità dei coralli di riprodursi. Una popolazione di coralli vivace è composta da milioni di coralli piccoli e da molti grandi, le cosiddette mamme, che producono la maggior parte delle larve”.

“Abbiamo scoperto che il numero di coralli piccoli, medi e grandi sulla Grande Barriera Corallina – ha aggiunto Terry Hughes, uno degli autori della ricerca – è diminuito di oltre il 50% dagli anni ’90”.

“La capacità di recupero della Grande Barriera Corallina, cioè la sua resilienza – ha concluso Andy Dietzel -, è compromessa rispetto al passato, perché ci sono meno piccoli e anche meno adulti di grandi dimensioni”.

14 ottobre, 2020