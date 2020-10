In giro per la città armato di coltello, 41enne denunciato a Napoli

Cronaca - Alla vista dei poliziotti avrebbe cercato di cambiare direzione

Napoli – In giro per la città armato di coltello, 41enne di Napoli denunciato dalla polizia.

E’ accaduto ieri mattina nel capoluogo campano. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Nolana un uomo che, alla loro vista, avrebbe velocemente cambiato direzione, svoltando in vico Gabella della Farina.

I poliziotti, insospettiti dal suo comportamento, lo hanno fermato e lo hanno trovato in possesso di un coltello lungo circa 11 centimetri. Il 41enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

3 ottobre, 2020