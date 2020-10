Sport - Calcio - Viterbese - Il club annuncia i due rinforzi che saranno a disposizione di Maurizi per la sfida di domenica al Bari

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Ora è ufficiale: Besea e Cappelluzzo sono due calciatori della Viterbese.

A comunicarlo è il club di via della Palazzina con una nota ufficiale diramata nel pomeriggio.

“L’Us Viterbese 1908 – si legge nel comunicato – è lieta di annunciare che Emmanuel Besea e Pierluigi Cappelluzzo entrano a far parte della rosa gialloblù.

Emmanuel Besea, centrocampista classe 1997, torna a vestire la maglia della Viterbese dopo le 19 presenze messe a referto nella scorsa stagione sportiva.

In precedenza il ghanese si è ritagliato uno spazio importante in Serie B con le casacche di Modena, Frosinone e Venezia.

Pierluigi Cappelluzzo, attaccante nativo di Montepulciano, è cresciuto nel settore giovanile del Siena, club con il quale ha registrato l’esordio condito dal primo gol in Serie B l’8 febbraio 2014.

Nella stagione sportiva seguente è passato all’Hellas Verona dove, con la formazione Primavera, ha realizzato 11 gol in 23 partite. Poi il passaggio al Pescara in Serie B con un bottino di nove presenze e una rete nel campionato 2015/2016. Nelle due stagioni sportive seguenti ancora campionato cadetto con le casacche di Hellas Verona e Pescara con un totale di 18 partite disputate. A gennaio 2019 la breve parentesi in Serie C con l’Imolese prima di passare alla Pistoiese, club con il quale ha realizzato una rete in 17 incontri.

Ad Emmanuel e Pierluigi un grande in bocca al lupo da tutta la società gialloblù per questa nuova avventura”.

I due calciatori si sono già allenati con i nuovi compagni e saranno a disposizione di Agenore Maurizi per la sfida di domenica al Bari.

8 ottobre, 2020