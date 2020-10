Oreo lancia i biscotti arcobaleno a sostegno della comunità Lgbtq+

Richmond - L'azienda sostiene una campagna di sensibilizzazione per rimarcare l'importanza del ruolo della famiglia nell'accettazione sociale

Richmond – Alle celebrazioni del Lgbtq+ history month, il mese, che coincide con ottobre, che intende portare avanti iniziative che divulghino la storia dei movimenti gay e che portino a una consapevolezza dei diritti civili, si unisce anche Oreo.

L’azienda ha prodotto dei dolci in cui la crema all’interno dei due biscotti ha tutti i colori dell’arcobaleno, simbolo del movimento Lgbtq+.

Oreo ha siglato un accordo con l’associazione Pflag (Parents and family of lesbian and gay) sostenendo una campagna di sensibilizzazione che rimarca l’importanza del ruolo della famiglia nell’accettazione sociale delle persone Lgbtq+. Oreo e Pflag hanno realizzato e diffuso un cortometraggio in cui viene sottolineato il ruolo delle famiglie per garantire un’accettazione serena e consapevole di se stessi.

Sono state prodotte 10mila confezioni di biscotti, che non potranno essere acquistate, ma solo vinte tramite un concorso organizzato dall’azienda. Verrà premiato chi riuscirà a mostrare con una foto cosa vuol dire “essere un alleato”.

