“Organizzare il concorso straordinario per i docenti in questo momento è una follia”

Scuola - Matteo Salvini: “Oltre 60mila insegnanti gireranno per l'Italia”

Roma – “Il governo parla di ‘coprifuoco’ e di chiusure di bar, ristoranti e palestre, ma organizza un concorso straordinario che farà uscire di scuola e girare per l’Italia oltre 60.000 insegnanti. Follia, fermatevi”.

Lo ha dichiarato Matteo Salvini, leader della Lega.

“Ignora totalmente la questione concorsi il nuovo Dpcm, che pure dovrebbe occuparsi del contenimento del contagio a tutti livelli – ha spiegato Mario Pittoni, senatore della Lega -. Se non arriva lo stop che da tempo la Lega chiede al duo Conte-Azzolina, una procedura tutt’altro che urgente per i docenti da giovedì 22 metterà in movimento sul territorio nazionale qualcosa come 66.000 candidati. Di questi, tra l’altro, buona parte già insegna e quindi, una volta rientrato, si ritroverà a contatto con 50/200 alunni”.

19 ottobre, 2020