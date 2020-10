“Orologi a piazza del Comune e della Rocca, i meccanismi non si possono aggiustare”

Viterbo - Comune - Troppo vecchi per l'assessore Barbieri (Patrimonio) - Come anticipato dal sindaco Arena saranno riparati sostituendoli

Viterbo – (g.f.) – “Gli orologi a piazza del Comune e della Rocca non si possono aggiustare”. Ma è arrivato il momento di sistemarli, solo non come sperava l’assessore Paolo Barbieri (Patrimonio). Il sindaco Giovanni Arena ha anticipato l’intervento alcuni giorni fa. Con qualche “innovazione” del sistema. Barbieri entra più nel dettaglio.

“I vecchi meccanismi – osserva Barbieri – non si possono più aggiustare, va sostituito tutto il meccanismo”. Un peccato. Magra consolazione, da fuori non si vedrà la differenza. Solo una rispetto a oggi. Funzioneranno. Ormai da anni sono fermi.

Per Barbieri è ora di fare anche altro. “Nello scantinato del museo – anticipa l’assessore – tra le varie casse, abbiamo trovato le formelle che compongono il quadro dell’orologio di piazza del Comune. Sono abbandonate, risalgono al 400 e 600”.

Si punta al recupero. “Non per rimetterne nell’orologio, non avrebbe senso, ma si può ricreare un grande quadro, incastonandolo in una parte al museo civico”.

– Il comune rimette gli orologi, era ora…

24 ottobre, 2020