Orrore su Instagram, profilo usa le foto di una 16enne morta otto mesi fa

Cronaca - L'indignazione degli utenti che hanno riconosciuto Aurora Grazini: "Vergognati, come ti permetti di usare le immagini di una persona che non c'è più?"

Viterbo – (s.s.) – “Gloria, 16 anni. Sono single e cerco un ragazzo di 16 anni. Scrivetemi nei messaggi, dai raga, vi aspetto”. E’ la macabra autobiografia di un profilo Instagram che utilizza le foto di una 16enne morta otto mesi fa.

Si tratta di Aurora Grazini, scomparsa all’alba del 15 febbraio dopo una visita e la successiva dimissione dal pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle.

Un episodio, quello del profilo falso, che per la giovane ragazza purtroppo non è nuovo. Nel mese di maggio, infatti, il suo volto è finito su Facebook per la pubblicizzazione di un annuncio di un prestito agevolato e nello stesso periodo, sempre su Instagram, un utente si è appropriato delle sue immagini per la creazione di un altro profilo falso denominato “Sorco_Chiara”.

Questa volta il nome è “cerco_ragazzo_15 anni”, pochi follower e una serie di commenti negativi da parte di altri utenti che hanno riconosciuto il volto della ragazza.

“Schifoso, vergognati – scrive Alessio -. La ragazza nelle foto purtroppo è morta. Coglione”.

A questo commento, sotto una foto in cui il falso profilo chiede “Sono bella ragazzi?”, se ne aggiungono altri.

“Come ti permetti di usare le foto di una ragazza che non c’è più – continua Alina -. Con che coraggio? Per cosa poi? Non voglio credere che al mondo ci siano persone come te che si approfittano di queste cose”.

6 ottobre, 2020