Orsolini compie 140 anni – 140 offerte, regali e consulenza gratuita sul superbonus

Economia - Per celebrare l'anniversario, oltre a sconti eccezionali, Orsolini regala ai suoi clienti 500 euro di buono sconto su bagni, pavimenti e cucine

Viterbo – Sponsorizzato – Orsolini dal 1880 aiuta le persone a creare la casa dei sogni in ogni minimo particolare: arredamento, bagni, cucine, pavimenti, rivestimenti, porte finestre, materiale per l’edilizia e termoidraulica. Dalle fondamenta di una casa al rubinetto d’oro, l’azienda storica rappresenta un unico interlocutore specializzato a cui si rivolgono, privati, imprese installatori e architetti.

Per celebrare i 140 anni, oltre a degli eccezionali sconti, Orsolini regala ai suoi clienti 500 euro di buono sconto su bagni, pavimenti e cucine, ed invece per i professionisti della casa in regalo un paio di scarpe da cantiere gratis, basta andare sul sito www.orsolini.it e registrarsi.

Lunedì 5 ottobre Orsolini festeggia i 140 anni di vita. Un traguardo che ha dell’incredibile, non esistono ricette magiche per il successo, Rino Orsolini alla guida dell’azienda insieme al fratello Amedeo ha le idee molto chiare: “L’azienda Orsolini senza i suoi dipendenti sarebbe il nulla, e per questo ci tengo a ringraziarli, a nome di tutta la famiglia, perché ci sono stati vicini in quei duri mesi del lockdown in cui non si vedeva la luce, tra Dpcm a ripetizione, codici Ateco, chiusure immediate e speranze di riaprire quanto prima. Sono stati mesi difficili che ci hanno messo a dura prova, ma quel che più conta è che noi siamo ancora qua, sempre in piedi, da 140 anni, a dedicare anima e corpo a questa attività. E’ una grande gioia”.

I punti vendita Orsolini sono 28: 22 nel Lazio, di cui 6 a Roma; 3 in Umbria; 2 in Abruzzo e 1 in Toscana, la sede storica si trova a Vignanello, Viterbo

Sia nella sede centrale sia nei punti vendita, consulenti altamente specializzati, frutto di un’accurata e dettagliata selezione, accompagnano il cliente, sviluppando l’empatia ideale per aiutarlo a realizzare la casa dei suoi sogni, occupandosi di ogni aspetto attraverso tutte le fasi: l’idea iniziale, il progetto, la scelta dei materiali, la consegna, l’assistenza post vendita. Interpretando con creatività e sapienza imprenditoriale tutti i cambiamenti e le evoluzioni delle epoche che Orsolini ha attraversato.

Per stare sempre al passo con le innovazioni e dare il massimo del servizio è stato inaugurato il 1 Ottobre un ufficio con un team dedicato per aiutare imprese e clienti privati a sfruttare il Superbonus previsto nel Decreto Rilancio del Governo, per avere tutte le informazioni basta compilare l’apposito modulo sul sito www.orsolini.it

Orsolini dal 1880 mette le persone al centro di tutto e guarda avanti con grinta e passione:

“Abbiamo affrontato le difficoltà e ci siamo messi sotto ancora di più. – afferma Rino Orsolini – Ma tutto questo si può fare solo con il cuore pulsante della Orsolini, che sono i nostri dipendenti. Nonostante la crisi non abbiamo licenziato nessuno, abbiamo utilizzato due mesi di cassa integrazione e adesso stiamo anche assumendo. Non è stato facile, quando l’11 marzo siamo stati costretti a chiudere tutte le sale esposizioni il tunnel sembrava senza fine. Ora ci siamo rimessi in piedi, stiamo progettando nuove aperture e cambiamenti a 360 gradi, con l’obiettivo di essere sempre più vicini ai nostri clienti, ai privati, alle imprese, ai termotecnici con l’ausilio di tutti i professionisti del settore, ingegneri, architetti e non solo”.

I PUNTI VENDITA

LAZIO

– Vignanello (VT) S.P. Vasanellese, 4 (Sede Centrale)

– Cerveteri (RM) Via Aurelia Km 15,100

– Cesano (RM) Via Valle della Corazza, 87

– Civitavecchia (RM) Via Alfio Flores, 9

– Civitella D’Agliano (VT) Via Giacomo Matteotti, 32

– Frosinone Via Morolense Km 2,800

– Riano (RM) Str. Flaminia Km 24,400

– Rieti Via Emilio Greco, 5 – Loc. Vaiano di Vazia

– Roma Ciampino, Circonvallazione Orientale 4692

– Roma Aurelia, Via Aurelia, 1007

– Roma Bufalotta, Via della Bufalotta

– Roma La Rustica, Via Galatea, 132

– Roma Nomentana, Via Nomentana, 1070

– Roma Settebagni, Via di Settebagni, 742

– Roma Eur, Via Laurentina, 520

– Soriano nel Cimino (VT) Via Madonna di Loreto

– Sutri (VT) Via Cassia Km 47,600

– Tarquinia (VT) Via Michelangelo Buonarroti

– Vetralla (VT) Via del campo, 8

– Vignanello (VT) Via Dante Alighieri

– Viterbo S.S. Tuscanese Km 3,200

ABRUZZO

– L’Aquila Via Vinciali – Loc. Bazzano

– L’Aquila Via Campo di Pile, snc

UMBRIA

– Marsciano (PG) Vocabolo Torre Sapienza

– Trevi (PG) Via della Torre

– Terni Via Vanzetti, 16

TOSCANA

– Chiusi (SI) Via Fondovalle, 4

5 ottobre, 2020