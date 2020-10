Orte in cantina rinviato al 2021

Coronavirus - L'itinerario enogastronomico nelle vie del centro storico era in programma tra fine novembre e inizio dicembre

Condividi la notizia:











Orte – (a.c.) – Bottiglie chiuse e calici in dispensa. La quattordicesima edizione di Orte in cantina, l’itinerario enogastronomico per le vie del centro storico di Orte, è rinviata al 2021.

La decisione è stata annunciata ieri pomeriggio dagli organizzatori dell’evento, l’associazione culturale The grove, a causa del protrarsi della pandemia di Coronavirus.

Orte in cantina è una manifestazione che negli anni è cresciuta costantemente come seguito e successo, arrivando ad attirare migliaia di turisti nei suoi due appuntamenti annuali, solitamente in programma l’ultima domenica di novembre e la prima di dicembre.

Quest’anno, però, l’evento si poneva per sua stessa natura in aperto contrasto con le regole anti-Covid. Visite guidate per gruppi numerosi, assembramenti all’interno delle cantine e impossibilità di indossare la mascherina durante le degustazioni non avrebbero permesso di rispettare le condizioni minime di sicurezza.

Per questo motivo The grove ha deciso di dare appuntamento a tutti al 2021. “È stata una decisione dolorosa, ma la tutela della salute pubblica viene prima di ogni altra scelta” ha scritto l’associazione sul suo profilo Facebook.

Condividi la notizia:











14 ottobre, 2020