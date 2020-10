A Orte in quarantena sette classi di quattro scuole

Coronavirus - Nella materna di Orte Scalo positiva una collaboratrice scolastica - Oggi finisce l'isolamento la 2D del geometri

Orte – (a.c.) – Sette classi di quattro diversi plessi scolastici in quarantena a Orte. Dopo la comunicazione di martedì sera del sindaco Giuliani dell’isolamento di tre diverse sezioni tra elementari, medie e geometri, ieri è arrivata la notizia della messa in quarantena di ulteriori quattro sezioni, tutte della scuola dell’infanzia di Orte Scalo, nel plesso di largo Padre Geremia Subiaco.

Se nei casi precedenti a risultare positivi erano stati degli alunni, stavolta, nella materna dello Scalo, il virus ha colpito una collaboratrice scolastica.

Nel complesso, quindi, a Orte sono finite in quarantena la classe 2D Cat del geometri, la 3A della scuola primaria del centro storico, la 2D della secondaria di via del Campo sportivo e le sezioni A, B, C ed E della materna di Orte Scalo.

La prima classe a terminare l’isolamento è quella del geometri, la cui quarantena si conclude oggi. Poi, il 4 novembre, sarà la volta della 2D delle medie, mentre il 6 novembre è previsto il rientro a scuola delle altre cinque sezioni.

Nel fine settimana è prevista la sanificazione dello scuolabus utilizzato per il trasporto degli alunni della scuola primaria. “Anche se – precisa l’assessora all’Istruzione Valeria D’Ubaldo – un primo intervento d’igienizzazione era già stato fatto”.

30 ottobre, 2020