Ortoetruria, la C gold non si ferma

Sport - Pallacanestro - La precisazione della Fip dopo l'ultimo decreto del governo: "I campionati regionali prenderanno regolarmente il via"

Viterbo – (s.s.) – La serie C gold, almeno per il momento, è salva.

Dopo il caos generato dall’interpretazione dell’ultimo decreto governativo, al termine dell’incontro tra i presidenti regionali, arriva la precisazione della Fip.

“La Federazione italiana pallacanestro – si legge nella nota diffusa ieri – informa che, in ottemperanza al dpcm del 18 ottobre, sono consentiti gli allenamenti e la regolare disputa di competizioni per le società partecipanti ai campionati nazionali di serie A maschile, serie A1 femminile, serie A2 femminile, Supercoppa A2 e B maschile.

Ad esito della consultazione del presidente Fip Giovanni Petrucci con tutti i presidenti dei comitati territoriali, la Fip comunica che tutti i campionati regionali senior e giovanili fino all’under 13 compresa prenderanno regolarmente il via secondo quanto previsto da ogni singolo comitato. Unica eccezione la Lombardia, per cui vale l’ordinanza regionale n. 620 che vieta, fino al 6 novembre prossimo, le attività di tutte le categorie senior e giovanili maschili e femminili.

Tutte le attività di minibasket potranno proseguire esclusivamente in forma di allenamento individuale”.

Nessuno stop, dunque, per la Stella azzurra Ortoetruria. Che prosegue la marcia di avvicinamento all’esordio ufficiale in programma domenica 8 novembre al PalaMalè contro l’Alfa Omega. La stagione biancostellata, anomala in più di un senso, prevede l’impegno nel girone B composto da dieci formazioni laziali.

Samuele Sansonetti

21 ottobre, 2020