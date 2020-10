Coronavirus - È la nuova proposta del sindacalista Giuseppe Minetola (Uil) alla Asl di Viterbo

Montefiascone – “Ospedale, perché non allestire un reparto Covid-19 a Montefiascone?”. È la nuova proposta del sindacalista montefiasconese della Uil Giuseppe Minetola alla Asl di Viterbo in questo periodo di seconda ondata di Coronavirus.

“L’ospedale di Montefiascone – spiega Giuseppe Minetola – ha purtroppo molti spazi vuoti e disponibili. Per questo propongo alla Asl di Viterbo, in primis alla direttrice generale Daniela Donetti, di creare a Montefiascone un reparto Covid-19. Così facendo si riqualificherebbe la struttura del paese, che tra l’altro ha anche il laboratorio analisi, e si snellirebbe quella di Belcolle”.

Il sindacalista della Uil aveva fatto, a metà ottobre, un’altra richiesta alla Donetti, cioè quella di allestire un drive in all’ospedale di Montefiascone per effettuare i tamponi.

“La direttrice della Asl – aggiunge Giuseppe Minetola – non mi ha ancora risposto sul perché non allestire un drive in nella struttura del paese per effettuare i tamponi naso faringei legati all’epidemia di Coronavirus. Visto l’andamento dell’emergenza, e il numero sempre maggiori di tamponi effettuati e lavorati dalla Asl di Viterbo, secondo me si offrirebbe un migliore servizio ai cittadini. Infatti il drive in di Montefiascone potrebbe essere utilizzato dai residenti della parte nord della provincia senza intasare quello di Viterbo”.

27 ottobre, 2020