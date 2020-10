Pagata la cauzione da un milione di dollari, è libero l’agente accusato della morte di Floyd

Washington - Non potrà avere contatti con la famiglia della vittima, né usare armi

Washington – Morte di George Floyd, è libero su cauzione l’ex agente di polizia di Minneapolis accusato del suo omicidio.

Derek Chauvin è stato rilasciato dopo aver pagato un milione di dollari. A riportarlo i media americani. L’agente, sospeso dalle forze di polizia, è accusato di aver ucciso l’afroamericano Floyd tenendogli un ginocchio sul collo per circa otto minuti durante un fermo, lo scorso 25 maggio.

Tre suoi colleghi, Thomas Lane, J. Kueng e Tou Thao, secondo quant ricostruito anche grazie ad alcuni video circolati, stavano a guardare. Tutti e quattro gli agenti sono stati licenziati e i tre sono accusati di complicità. Sono tutti liberi dopo aver pagato una cauzione di 750mila dollari, in attesa di giudizio.

La data del processo è stata fissata per l’8 marzo ma ci sono buone probabilità che il giudice decida di processarli separatamente.

La cauzione per Chauvin era stata fissata a a 1,25 milioni di dollari o 1 milione con condizioni. È stato rilasciato a determinate condizioni, che tra l’altro includono il divieto di lavorare nelle forze dell’ordine e di entrare in contatto diretto o indiretto, via social, con la famiglia Floyd. L’ex agente è inoltre tenuto a consegnare qualsiasi licenza o permesso per le armi.

