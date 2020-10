Palermo scalpita, 70 minuti di rodaggio con la Viterbese primavera

Sport - Calcio - Serie C - Il centrocampista ha preso parte al match di domenica contro il Grosseto ed è pronto a tornare in prima squadra

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Il rientro di Palermo è vicino.

Dopo un anno travagliato e un inizio di stagione condizionato da alcuni problemi di salute, il centrocampista della Viterbese è pronto a tornare protagonista con la casacca gialloblù.

Tornato in gruppo già dalla scorsa settimana, il numero 10 ha ricominciato a prendere confidenza con il campo nel corso del match di Primavera 3 tra i leoni e il Grosseto.

A vincere è stata la formazione di Boccolini (2-1 grazie alle reti di Capone e Piromalli) e Palermo è rimasto in campo per 70 minuti. E’ molto probabile, a questo punto, che Maurizi decida di convocarlo in prima squadra per la partita di domenica prossima, al Rocchi contro il Palermo.

Serie C – girone C

settima giornata

domenica 25 ottobre

V. Francavilla – Potenza 2-1 (sabato)

Cavese – Monopoli 0-1

Avellino – Casertana 3-1

Ternana – Foggia 2-0

Teramo – Juve Stabia 1-0

Turris – Paganese 0-3

Vibonese – Viterbese 2-2

Bari – Catania (lunedì)

Riposa: Bisceglie

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 15 7 4 3 0 14:4 10 Teramo 14 6 4 2 0 9:2 7 Avellino 13 5 4 1 0 8:1 7 Bari 11 5 3 2 0 10:5 5 Juve Stabia 10 7 3 1 3 6:5 1 Turris 10 5 3 1 1 5:5 0 Vibonese 9 6 2 3 1 10:7 3 Catanzaro 8 5 2 2 1 4:3 1 Monopoli 8 6 2 2 2 4:5 -1 Bisceglie 7 4 2 1 1 6:4 2 Catania (-4) 6 5 3 1 1 5:4 1 Viterbese 6 7 1 3 3 6:9 -3 Paganese 6 7 1 3 3 6:10 -4 V. Francavilla 5 7 1 2 4 7:11 -3 Potenza 5 6 1 2 3 6:11 -5 Foggia 3 5 1 0 4 5:9 -4 Casertana 3 5 0 3 2 6:10 -4 Palermo 1 4 0 1 3 1:6 -5 Cavese 1 6 0 1 5 2:9 -7

27 ottobre, 2020