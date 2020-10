Coronavirus - Il sindaco Franco Vita: "L'ha frequentata una persona risultata positiva di Ronciglione ma residente nel nostro paese"

Condividi la notizia:











Nepi – Palestra alle porte di Nepi chiusa per Covid.

E’ quanto annuncia il sindaco Franco Vita con un messaggio alla cittadinanza per fare il punto dopo le altre due persone trovate positive al Coronavirus a Nepi.

“La Asl di Viterbo mi ha comunicato due nuovi casi di Covid nel nostro comune – scrive -. Uno è la conferma di uno dei nominativi segnalati positivi ieri con tampone rapido eseguito in comune. L’altro è un residente a Ronciglione, ma domiciliato a Nepi”.

Ed è proprio per via di questo ultimo caso che si è deciso di chiudere una palestra. La struttura rimarrà off limits “fino a nuova disposizione” visto che “un focolaio si è sviluppato al suo interno”.

Franco Vita ricorda infine che la Asl “sta verificando i contatti delle persone contagiate per i dovuti atti di prevenzione” e che “sia la struttura sportiva che le persone contagiate si trovano in una zona esterna al nostro centro abitato”.

Articoli: Giunta e dipendenti comunali non hanno il Covid, riapre il municipio – Caso di Covid in comune, test e tamponi per giunta e dipendenti – Dipendente contagiato dopo una cena, il comune chiuso per Covid

Condividi la notizia:











6 ottobre, 2020