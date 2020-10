Per papa Francesco una papamobile ecologica a emissioni zero

Città del Vaticano - La conferenza episcopale giapponese ha donato al pontefice una Toyota Mirai a idrogeno

Città del Vaticano – Un regalo ecologico per papa Francesco.

Papa Bergoglio ha ricevuto come regalo una papamobile a idrogeno, ecologica e a impatto zero. Il regalo è in linea con l’appello di papa Francesco, contenuto nella ‘Laudato sì’, a tutelare il pianeta che ci ospita e a ripensare la nostra esistenza in maniera più ecologica.

Si tratta di una Toyota Mirai, che è stata consegnata al pontefice dalla conferenza episcopale giapponese nei pressi della sede di Santa Marta. La parola “Mirai” in giapponese significa “futuro”

Il modello era stato realizzato appositamente per soddisfare le esigenze del papa, che l’aveva già utilizzata nel corso del suo viaggio in Giappone avvenuto a novembre dell’anno scorso. La papamobile è lunga 5,1 metri, è alta 2,7 metri ed è, come da tradizione, bianca. L’auto potrà percorrere fino a 500 chilometri emettendo solamente acqua.

12 ottobre, 2020