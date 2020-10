Il parco Paradiso intitolato a Roberto Pastura

Orte - Ucciso dal cancro a 34 anni dopo una missione militare, è stato riconosciuto "vittima del dovere" lo scorso settembre

Orte – (a.c.) – Momento di forte commozione nella seduta telematica del consiglio comunale di Orte di martedì scorso. L’aula “virtuale” ha infatti deciso all’unanimità l’intitolazione del parco Paradiso a Roberto Pastura, il militare ucciso dal cancro nel 2013, a soli 34 anni, e riconosciuto “vittima del dovere”.

La richiesta era stata avanzata dal comitato festeggiamenti Classe 1979 di Orte Scalo, cioè i coetanei di Pastura, e protocollata dal presidente del consiglio comunale Marco Tofone, anch’egli membro del comitato.

Tofone ha letto un breve messaggio a nome di tutto il comitato per accompagnare la richiesta: “Il parco Paradiso era il posto dove ci ritrovavamo da ragazzi ed è stato il collante per la crescita di ognuno di noi. Roberto era un leader, uno che si sentiva anche quando non c’era, e un giorno fu proprio lui a dire ‘Questo posto è veramente un paradiso'”.

Sincera commozione da parte di tutti i consiglieri comunali per il ricordo di Pastura, molto conosciuto in città. Antonella Claudiani del Pd ha chiuso il suo intervento in lacrime, mentre Roberta Savoia di Idee chiare ha proposto “una grande e solenne cerimonia in onore di Roberto, da svolgere non appena sarà conclusa l’emergenza sanitaria”.

Proprio lo scorso settembre, il tribunale di Viterbo ha riconosciuto Pastura “vittima del dovere”. Il giovane, infatti, aveva partecipato a una missione militare in Kosovo nel 2000 e, tornato da quell’esperienza, si era ammalato di cancro, perdendo la vita nel 2013. I giudici hanno riconosciuto il nesso tra la malattia e le “particolari condizioni ambientali ed operative di missione”.

Il sindaco Angelo Giuliani si è assunto l’impegno di organizzare appena possibile la cerimonia d’intitolazione del parco a Pastura, poi la proposta è passata col voto unanime di tutto il consiglio comunale.

