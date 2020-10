Dopo Parigi e Marsiglia altre 4 città francesi in “allerta massima”

Coronavirus - I nuovi positivi di oggi sono 18.129

Coronavirus – Dopo Parigi e Marsiglia, altre 4 città francesi sono diventate zone di “massima allerta”.

“La situazione sta peggiorando in diverse nostre città, come in altri paesi vicini alla Francia – ha commentato il ministro della sanità Oliviér Véran durante una conferenza stampa. Il ministro ha affermato che anche Lille, Grenoble, Lione e Saint-Etienne sono passate ad essere zone di allerta massima.

Anche a Digione e Clermont-Ferrand emergono segnali preoccupanti, tanto che le due città sono passate da allerta a allerta rafforzata

“Sento lo sgomento, a volte l’incomprensione espressa di fronte a questa nuova minaccia che colpisce i nostri concittadini e il nostro sistema sanitario – ha poi scritto il ministro Olivier Véran sul proprio profilo Twitter -. Vorrei dire loro che stiamo facendo di tutto per evitare la saturazione degli ospedali e proteggere la salute dei francesi”.

Anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, la Francia registra un numero di nuovi contagiati da Coronavirus superiore ai 18.000 casi. Per la precisione, i nuovi positivi in Francia di oggi, 8 ottobre, sono 18.129.

8 ottobre, 2020